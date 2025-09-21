Sui social lo scambio non ha suscitato troppa ilarità. Alcuni utenti, condividendo il video o citando Domenica In hanno espresso scontento per questa scelta. Alcuni, addirittura, ricordano come al centro dell'agenda del governo dovrebbero rimanere le priorità del Paese e le riflessioni su Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, Meloni in collegamento da Roma per la prima puntata: il web impazza