Domenica In Meloni in collegamento da Roma per la prima puntata | il web impazza
Sui social lo scambio non ha suscitato troppa ilarità. Alcuni utenti, condividendo il video o citando Domenica In hanno espresso scontento per questa scelta. Alcuni, addirittura, ricordano come al centro dell'agenda del governo dovrebbero rimanere le priorità del Paese e le riflessioni su Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: domenica - meloni
Giorgia Meloni augura “Buona domenica” con un selfie in auto e cappellino “Italia original 1861”
Il post di Meloni, selfie con il cappellino e 'buona domenica'
Fenix, Gioventù Nazionale “sfida” la politica a presentarsi «Senza Filtri». Domenica interverrà Giorgia Meloni
Domenica in, tre “boys” e Giorgia Meloni: “Il mio pranzo della domenica? Le pastarelle dai nonni” - X Vai su X
Domenica 21 settembre Giorgia Meloni interverrà a conclusione di Fenix, festa di Gioventù Nazionale. Vi aspetto! - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Meloni partecipa all'iniziativa Il pranzo della domenica; Domenica In, inizio con il botto per Mara Venier: tra gli ospiti anche Giorgia Meloni; Il “Pranzo della domenica”: insieme nelle piazze per la cucina italiana patrimonio dell’umanità.
Domenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni - La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collega con Mara ... Secondo fanpage.it
Domenica In, Giorgia Meloni in collegamento da Mara Venier, ecco il motivo (Video) - Giorgia Meloni condivide emozioni e ricordi sul pranzo della domenica a Domenica In. Da mondotv24.it