domenica in mammucari fa il verso a la ruota con la valletta samara

Si vede che il successo de La Ruota della Fortuna va al di là dei confini del Biscione. Se solo pochi giorni fa nello studio di Affari Tuoi riecheggiava la sigla del game di Canale 5, oggi al Tabellone di Domenica In Teo Mammucari ha ribattezzato Mara Venier – costretta (ma non troppo) nei panni della valletta – Samara. Che l’intento fosse quello di fare il verso alla valletta di Gerry Scotti (Samira Lui) lo si intuisce dai primi istanti. La padrona di casa, introdotta da Teo come “la mia Samira”, replica così a Mammucari: Attenzione che Samara sembra Somara però. (Meglio, ndDM) Samira, io sono un’ammiratrice. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

