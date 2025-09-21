Domenica In incubo in diretta | Mara Venier travolta dalle critiche

L’esordio della nuova stagione di Domenica In scatena rumors e accuse: Mara Venier accusata di servilismo politico dopo il collegamento con Giorgia Meloni e polemiche sul suo sfogo. Scopri tutti i dettagli Hai mai visto un’esordio accendere tante polemiche in un solo colpo? La nuova stagione di Domenica In è partita e già scotta. Mara Venier ha aperto con un collegamento inaspettato: Giorgia Meloni insieme a Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli ha preso la parola da remoto, per celebrare la cucina italiana candidata a patrimonio Unesco. Il pubblico non ha perdonato: sui social è esplosa la rabbia. Qualcuno l’ha definito “spettacolo raccapricciante”, altri “vergognoso”, “leccaculismo” pesante. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

