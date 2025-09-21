Domenica in 21 settembre ospiti della puntata con mara venier

domenica in: il cinquantesimo anniversario e il rinnovamento del format. La storica trasmissione di Rai 1 celebra un traguardo importante, i cinquanta anni di attività, con una nuova edizione caratterizzata da un format completamente rivisitato. La puntata inaugurale, trasmessa oggi, domenica 21 settembre, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, si estende per oltre tre ore, dalle 14:00 alle 17:10, offrendo un mix di cultura, musica e attualità. La conduzione è ancora affidata a Mara Venier, affiancata da un cast innovativo composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a portare energia e freschezza al programma simbolo della domenica pomeriggio italiana.

Gli ospiti di Verissimo del 20 e del 21 settembre 2025; Domenica In torna in onda dal 21 settembre, le anticipazioni: ospiti, novità e nuovi protagonisti. L'omaggio a Pippo Baudo e Armani; Domenica In torna in tv: le anticipazioni e gli ospiti sulla prima puntata (con l'omaggio a Baudo).

Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier dimentica le polemiche con Al Bano e altre star, Fialdini debutta con Gabriel Garko - Tutto pronto per la nuova edizione dei due contenitori domenicali condotti da Mara Venier e Francesca Fialdini: ecco tutte le anticipazioni di oggi. Secondo libero.it

Verissimo, ospiti del 20 e 21 settembre Maria Grazia Cucinotta e Simona Ventura - Ospiti e anticipazioni delle puntate di Verissimo oggi 20 e domani 21 settembre 2025. Segnala gazzetta.it