Domenica In 2025 compie 50 anni | anticipazioni e ospiti della prima puntata del 21 settembre

Oggi, domenica 21 settembre 2025, torna su Rai 1 Domenica In, lo storico contenitore della domenica pomeriggio che quest’anno festeggia i 50 anni. Alla guida resta Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per una formula completamente rinnovata e “corale”. In onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dalle 14:00 alle 17:10, il programma inaugura la nuova stagione con una puntata speciale ricca di ospiti, musica, ricordi e momenti di grande emozione. Indice. Gli ospiti della prima puntata di Domenica In 2025. Omaggi a Pippo Baudo e Giorgio Armani. Intrattenimento e giochi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

