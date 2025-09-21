Domenica di sole qualche nubi in serata | brusco peggioramento da lunedì

Pare che questa domenica chiuda davvero i conti con l’estate secondo le previsioni del Meteo a Bergamo. A Bergamo e provincia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4007m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo a Bergamo presente. Il commento del meteorologo L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

