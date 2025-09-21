Domenica di rifiniture prima del Maradona Nerazzurri in campo davanti a 60mila tifosi

di Lorenzo Vero Una domenica senza partite, quella che sta vivendo il Pisa. Sì, perché complice l’impegno in Champions League di giovedì sera del Napoli, la partita del "Maradona" è stata fissata come posticipo della quarta giornata di Serie A. Entrambe le formazioni scenderanno in campo sapendo come la classifica è cambiata (per quanto questa possa contare dopo 270 minuti di campionato). Una domenica che rappresenta l’ultimo giorno a disposizione di Alberto Gilardino per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In mattinata l’allenatore presenterà la partita in conferenza stampa, nella quale risponderà alle domande dei giornalisti; quindi, nel pomeriggio a San Piero a Grado avrà luogo la rifinitura della vigilia, che anticiperà così la partenza per il capoluogo campano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domenica di rifiniture prima del "Maradona". Nerazzurri in campo davanti a 60mila tifosi

