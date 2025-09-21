Domani sciopero generale sarà un lunedì nero | a rischio bus vaporetti e treni
Domani, lunedì 22 settembre, lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base metterà in crisi il settore del trasporto locale - bus, tram e vaporetti -, ma creerà grosse difficoltà anche ai pendolari che sono soliti spostarsi nei tragitti casa-lavoro con il treno. La lunga giornata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
