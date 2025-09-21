Domani sciopero generale sarà un lunedì nero | a rischio bus vaporetti e treni

Domani, lunedì 22 settembre, lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base metterà in crisi il settore del trasporto locale - bus, tram e vaporetti -, ma creerà grosse difficoltà anche ai pendolari che sono soliti spostarsi nei tragitti casa-lavoro con il treno. La lunga giornata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - Lunedì 22 settembre in tutta Italia ci sarà uno sciopero generale, a sostegno della popolazione palestinese. ilpost.it scrive

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Scrive fanpage.it