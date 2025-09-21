Domani sciopero generale per Gaza oltre 60 manifestazioni e stop ai trasporti

AGI - Dopo quella di venerdì 19 settembre arriva lunedì la seconda giornata di sciopero e mobilitazione sindacale a sostegno del popolo Palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'inasprimento dell'iniziativa di terra dell'Idf nella Striscia segna anche un crescendo delle mobilitazioni in Italia. Per lunedì alcune sigle sindacali autonome - tra cui Usb, Adl Cobas, Cub - hanno proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Domani sciopero generale per Gaza, oltre 60 manifestazioni e stop ai trasporti

