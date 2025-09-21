Domani 22 settembre lo sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza | stop a treni bus scuole università e porti

Anconatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto locale, il personale delle ferrovie e della logistica, i lavoratori portuali, delle scuole e delle università. Ad aderire alla mobilitazione sono le sigle di Usb (Unione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: domani - settembre

Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - Manifestazione a Roma e in tutta Italia; Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre; L’Italia si ferma per sciopero, da lunedì 22 settembre, in arrivo disagi per chi viaggia.

domani 22 settembre scioperoLo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - Lunedì 22 settembre in tutta Italia ci sarà uno sciopero generale, a sostegno della popolazione palestinese. Lo riporta ilpost.it

domani 22 settembre scioperoSciopero generale del 22 settembre: manifestazioni a Potenza e Matera - Iniziative dell’USB Basilicata contro la guerra, l’aumento delle spese militari e in solidarietà con la popolazione palestinese ... Segnala trmtv.it

