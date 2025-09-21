Dodicimila veicoli ogni giorno Studio sulle varianti per la Statale
E’ in fase di partenza lo studio delle varianti progettuali per la riqualificazione strategica della Statale 66 de Le Piastre, nato dall’accordo tra Regione Toscana, Anas, Provincia di Pistoia e Comuni di Pistoia e di San Marcello Piteglio. Obiettivo: migliorare il collegamento tra pianura e Montagna pistoiese. Prende il via ufficialmente quindi lo studio di fattibilità per il miglioramento della Statale 66 nel tratto strategico compreso tra la piana pistoiese e la Montagna fino a La Lima dove si innesta con la Statale 12 del Brennero. L’accordo, formalizzato attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 🔗 Leggi su Lanazione.it
