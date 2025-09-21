Dodici medaglie agli internati | Sono padri della Repubblica

"Oggi è una giornata importante, la prima giornata dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Una giornata istituita a gennaio di quest’anno che ricorda il sacrificio dei nostri militari, furono più di 650mila fatti prigionieri nei giorni successivi all’8 settembre". Così, il prefetto Enrico Ricci ha introdotto la cerimonia di consegna delle 12 medaglie d’onore agli uomini che dopo l’Armistizio del ‘43 sono stati internati nei campi nazisti. La giornata, istituita dalla legge 6 del 13 gennaio 2025, si celebra il 20 settembre perché in questo giorno nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’Armistizio in quella di ’internati italiani’, impiegandoli nel lavoro coatto nei campi di concentramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

