Docenti immessi in ruolo 2025 26 | possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento?
I docenti immessi in ruolo nel 20252026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 1921, come recepite dal CCNI mobilità 202528. Gli stessi inoltre possono accettare supplenze, a condizione di aver superato l'anno di prova. L'articolo Docenti immessi in ruolo 202526: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: docenti - immessi
Assegnazione provvisoria docenti 25/26: neo immessi in ruolo e assunti GPS. Chi può presentare domanda
Docenti religione cattolica, più posti per le assunzioni straordinarie e garanzie per i neo-immessi in ruolo. Ruscica (Snadir): “Il traguardo è vicino”
Assunzioni scuola 2025-2026, ecco come e quando verranno immessi i 54 mila docenti
quesito relativo a ricostruzioni di carriera: Docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato dall'01/09/2023 con retrodatazione giuridica all'01/09/2022 (art. 59), confermati in ruolo dall'01/09/2023 per superamento periodo di prova, sostenuto nell'a - facebook.com Vai su Facebook
Docenti neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. VIDEO - X Vai su X
Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento?; Docenti neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. VIDEO; UST FOGGIA: Rettifiche e integrazioni part-time docenti neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2025/2026.
Docenti neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. VIDEO - Docenti neo immessi in ruolo: una prima scadenza, il 30 settembre, riguarda la dichiarazione online dei servizi prestati. Segnala orizzontescuola.it
Docenti neoimmessi in ruolo, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) - Entro il 30 settembre, i docenti neo immessi in ruolo, devono presentare online la dichiarazione dei servizi prestati. Secondo orizzontescuola.it