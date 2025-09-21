Docente colpita da aneurisma durante la lezione chiede 200mila euro di risarcimento ma il Tribunale respinge il ricorso Quando lo stress lavorativo non basta per ottenere l’indennizzo
Il Tribunale di Bari ha stabilito con sentenza n. 22412025, depositata lo scorso 9 giugno, che l'emorragia intracranica causata dalla rottura di un aneurisma cerebrale occorsa a una docente durante l'orario scolastico non può essere considerata un infortunio sul lavoro indennizzabile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docente colpita da aneurisma durante la lezione, chiede 200mila euro di risarcimento ma il Tribunale respinge il ricorso. Quando lo stress lavorativo non basta per ottenere l'indennizzo