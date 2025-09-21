Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla Saverio Tommasi | Ce li aspettavamo
"Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta": lo comunica sulla pagina X la Global Sumud Flotilla. A bordo di una imbarcazione c'è il nostro giornalista Saverio Tommasi che ci ha spiegato cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Russia, attacco droni ucraini a Voronezh: diversi feriti
Sciame di droni russi su Odessa: almeno un morto e diversi feriti
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”
Alcune persone sono rimaste ferite dopo che missili e droni russi hanno colpito diversi obiettivi nelle due regioni. Il Cremlino sta intensificando i bombardamenti aerei sull'Ucraina nonostante gli sforzi di pace guidati dagli Stati Uniti
Mercoledì l'esercito polacco ha abbattuto diversi droni d'attacco russi che hanno violato lo spazio aereo della Polonia. I velivoli carichi di esplosivi avrebbero potuto raggiungere anche altre città europee
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi” - Alle barche è stata raccomandato di “organizzare bene la guardia notturna di stanotte" ... ilfattoquotidiano.it scrive