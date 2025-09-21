Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla Saverio Tommasi | Ce li aspettavamo

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta": lo comunica sulla pagina X la Global Sumud Flotilla. A bordo di una imbarcazione c'è il nostro giornalista Saverio Tommasi che ci ha spiegato cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

