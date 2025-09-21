Dite a Elly che non li ha visti andar via L' editoriale di Cerno

Mentre come un disco rotto Elly Schlein ripete le due parole d'ordine, sanità pubblica e Palestina, e nei conti in rosso della sua Emilia Romagna spuntano buchi da ogni parte, scattano i ticket sulle ricette e le piazze ProPal si riempiono di estremisti al grido «sciopero» del suo contendente Maurizio Landini, l'ex presidente della Camera Luciano Violante, già magistrato, segna in questa intervista la distanza di metodo di una sinistra di governo da una macedonia di estremismi. La stessa linea che nelle scorse settimane hanno tenuto Romano Prodi e via via elencando fra appuntamenti mancati, silenzi freddi e rivolte interne i big della cosiddetta corrente riformista. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dite a Elly che non li ha visti andar via. L'editoriale di Cerno

