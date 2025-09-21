Disperso sul sentiero di montagna | i soccorritori lo rintracciano e lo riportano in paese

Una brutta disavventura per un escursionista che, nella giornata di domenica, risultava dispersa. Intorno alle 13.30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per il recupero di una persona dispersa a Sogliano al Rubicone, in località Strigara, sul. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

