Diritto all' abitare nel programma regionale l' impegno di Saverio Pazzano | La casa non è un lusso

Saverio Pazzano, consigliere comunale candidato alle elezioni della Calabria nella lista di Pasquale Tridico, si impegnerà per portare al livello regionale la battaglia per il diritto alla casa.“In questi anni - afferma - con La Strada ho portato in consiglio comunale istanze e volti. Ho. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: diritto - abitare

Diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato a Milano da piazzale Lodi al quartiere Corvetto per il diritto alla casa e all'abitare

Diritto alla casa e qualità dell’abitare fra le priorità della Regione Toscana

Blitz nelle occupazioni, otto attivisti del Movimento per il Diritto all'abitare indagati per estorsione

La casa è un diritto, non un privilegio. Senza casa non c’è futuro. Con questa convinzione ho voluto promuovere e organizzare gli Stati Generali dell’Abitare, che ieri a Roma hanno riportato la questione casa al centro dell’agenda politica, sociale ed economic - facebook.com Vai su Facebook

Il diritto all’abitare deve essere in Costituzione: la battaglia di “Ma quale casa?” che parte dal basso https://luce.lanazione.it/attualita/diritto-abitare-casa-costituzione-38ee47ce?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #DirittoAbitare #Costituzione - X Vai su X

Diritto all'abitare nel programma regionale, l'impegno di Saverio Pazzano: La casa non è un lusso; Politiche abitative, Giani e Spinelli:Impegno massimo per diritto a casa e qualità abitare; Affitti brevi e tutela del diritto dell'abitare: la Regione Emilia-Romagna apre il confronto sulla legge.

Regione Lazio, sul diritto alla casa la destra si distrae e fa passare una mozione del Pd - Il 9 aprile in consiglio regionale è stata approvata una mozione a firma di Emanuela Droghei sul diritto alla casa in Costituzione. Segnala romatoday.it

Regione Emilia Romagna rilancia impegno per il diritto all'abitare - Dare risposte concrete a un' emergenza abitativa in crescita, e non solo nelle grandi città. notizie.tiscali.it scrive