Il tanto atteso derby della Capitale, la Lazio di Sarri e la Roma di Gasperini in campo per il lunch match della domenica Un Derby che può dire tanto. Tra poco Lazio e Roma scenderanno in campo per la sfida tanto attesa dai tifosi e che contrapporrà gli uomini di Maurizio Sarri a quelli di Gian Piero Gasperini. DIRETTA Serie A, Lazio-Roma Segui la cronaca LIVE (LaPresse) – Calciomercato.it ???A quasi due ore dall’inizio del #derby la situazione a Ponte Milvio con i laziali? #LazioRoma #derbydellacapitale #Lazio @calciomercatoit pic.twitter.comgVoMvWwPds — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 21, 2025 L'articolo DIRETTA Serie A, Lazio-Roma Segui la cronaca LIVE proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

