DIRETTA Serie A Inter-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la domenica della quarta giornata del massimo campionato italiano con la sfida tra i nerazzurri e i neroverdi Dopo le gare giocate nel pomeriggio, e quelle del venerdì e del sabato, la domenica del quarto turno di Serie A chiude i battenti con la gara che vede di fronte l’ Inter e il Sassuolo. Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it I padroni di casa, guidati in panchina da Cristian Chivu, si sono ripresi dopo il rocambolesco 4-3 subito contro i rivali storici della Juventus, andando a vincere nella prima giornata di Champions League in casa dell’ Ajax con un 2-0, firmato Marcus Thuram, che non ammette discussioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - serie

DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO

SERIE A | In campo Fiorentina-Como. DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X

SERIE A | Cremonese-Parma in campo DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Inter-Sassuolo: pronostici, migliori quote e scommesse (Serie A); Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE.

Inter-Sassuolo diretta: segui il posticipo di oggi in Serie A live - I nerazzurri cercano il successo contro la formazione di Grosso, rilanciata dalla vittoria sulla Lazio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE - Sassuolo chiude la domenica della quarta giornata del campionato di Serie A: Cristian Chivu sfida Grosso ... calciomercato.it scrive