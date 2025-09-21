Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Pioli e i biancoblu di Fabregas in tempo reale La Fiorentina ospita il Como a Firenze in una gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno raccolto appena un punto a testa negli ultimi due turni che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo. Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalla sconfitta dello scorso week end contro il Napoli che ha fatto seguito ai pareggi esterni contro il Cagliari e il Torino, i viola di Stefano Pioli vanno a caccia della loro prima vittoria stagionale, se si eccettuano quelle nei playoff di Conference League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como: segui la cronaca LIVE