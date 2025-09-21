DIRETTA Serie A derby Lazio-Roma | segui la cronaca LIVE
Calciomercato.it vi offre la stracittadina dello stadio ‘Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i giallorossi di Gasperini in tempo reale La Lazio e la Roma si affrontano nel lunch match domenicale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un derby della Capitale che tra due formazioni reduci da una sconfitta che può indirizzare l’intera stagione che sarà diretto dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno. Sarri e Gasperini, allenatori di Lazio e Roma (LaPresse) – Calciomercato.it Da una parte i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che vengono dal ko interno inaspettato contro il Torino, vogliono rialzare subito la testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - serie
DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO
DIRETTA SERIE A, #Como-#Venezia 1-1: finita, #Gytkjaer pareggia allo scadere su rigore - facebook.com Vai su Facebook
? #UdineseMilan diretta: segui la partita di Serie A LIVE - X Vai su X
Lazio-Roma: Castellanos e Soulé pronti a decidere il derby!; Lazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE; Lazio Roma in tv e streaming: dove vedere il derby.
DIRETTA Serie A, Lazio-Roma | Segui la cronaca LIVE - Il tanto atteso derby della Capitale, la Lazio di Sarri e la Roma di Gasperini in campo per il lunch match della domenica. calciomercato.it scrive
DIRETTA: Lazio-Roma LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti in tempo reale su derby della capitale - Lazio e Roma a confronto nel derby che arricchisce il programma della quarta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Come scrive msn.com