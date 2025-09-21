DIRETTA Serie A Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-0 | Si parte LIVE

Dopo il derby della Capitale delle 12.30, è tempo di scendere in campo per le squadre impegnate alle 15 per il quarto turno di Serie A Quarta giornata del massimo campionato italiano, con le gare di venerdì, sabato e di oggi che hanno detto già tanto, nonostante manchino ancora tantissime partire da disputare. Davide Nicola (LaPresse) – Calciomercato.it La sorprendente Cremonese, guidata in panchina da Davide Nicola, è ancora imbattuta e nell’ultima partita disputata ha pareggiato sul campo del Verona di Paolo Zanetti issandosi a quota 7 punti in classifica. Di contro, il Parma del giovanissimo allenatore Carlos Cuesta, è stata battuto da una diretta concorrente per la corsa alla salvezza come il Cagliari di Fabio Pisacane e ha conquistato un solo punto in tre gare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

