Diretta LIVE Inter-Sassuolo 2-1 | Cheddira trova il gol
La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 1 minuti fa 21 Settembre 2025 22:39 10:39 pm 90’+3?- Berardi cerca il pareggio. Nei minuti di recupero Berardi si rende pericoloso dalla distanza. Martinez blocca il pallone senza troppi problemi. 3 minuti fa 21 Settembre 2025 22:38 10:38 pm 90’+1?- Cambio per il Sassuolo. Fabio Grosso finisce gli slot cambi: entra Pierini ed esce Coulibaly. 4 minuti fa 21 Settembre 2025 22:37 10:37 pm 6 minuti di recupero!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: diretta - inter
ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025: INTER-FLUMINENSE, NOOS, ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5
Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità
Monaco-Inter (Amichevole, 08-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN
SERIE A | In campo Inter-Sassuolo DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X
Stasera, ore 20:45 CVA Pierantonio ? Inter – Sassuolo in diretta TV Venite a guardare la partita con noi e a gustare la nostra torta al testo appena fatta con prosciutto crudo oppure con il saporito barbozzo. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Inter-Sassuolo 2-1: Cheddira riapre la gara! 6' di recupero; Inter-Sassuolo LIVE; Inter-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Inter-Sassuolo live, risultato in diretta della partita di Serie A - In diretta su DAZN in esclusiva, con fischio di inizio del match di San Siro alle 20:45. fanpage.it scrive
DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE - Sassuolo chiude la domenica della quarta giornata del campionato di Serie A: Cristian Chivu sfida Grosso ... Come scrive calciomercato.it