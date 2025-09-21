Diretta LIVE Inter-Sassuolo 2-1 | Cheddira trova il gol

Forzainter.eu | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 1 minuti fa 21 Settembre 2025 22:39 10:39 pm 90’+3?- Berardi cerca il pareggio. Nei minuti di recupero Berardi si rende pericoloso dalla distanza. Martinez blocca il pallone senza troppi problemi. 3 minuti fa 21 Settembre 2025 22:38 10:38 pm 90’+1?- Cambio per il Sassuolo. Fabio Grosso finisce gli slot cambi: entra Pierini ed esce Coulibaly. 4 minuti fa 21 Settembre 2025 22:37 10:37 pm 6 minuti di recupero!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

diretta live inter sassuolo 2 1 cheddira trova il gol

© Forzainter.eu - Diretta LIVE Inter-Sassuolo 2-1: Cheddira trova il gol

In questa notizia si parla di: diretta - inter

ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025: INTER-FLUMINENSE, NOOS, ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità

Monaco-Inter (Amichevole, 08-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN

LIVE Inter-Sassuolo 2-1: Cheddira riapre la gara! 6' di recupero; Inter-Sassuolo LIVE; Inter-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

diretta live inter sassuoloInter-Sassuolo live, risultato in diretta della partita di Serie A - In diretta su DAZN in esclusiva, con fischio di inizio del match di San Siro alle 20:45. fanpage.it scrive

diretta live inter sassuoloDIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE - Sassuolo chiude la domenica della quarta giornata del campionato di Serie A: Cristian Chivu sfida Grosso ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Live Inter Sassuolo