Diretta LIVE Inter-Sassuolo 1-0 | inizia il secondo tempo

La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 2 minuti fa 21 Settembre 2025 21:59 9:59 pm 51?- Ci prova anche il Sassuolo. Gli ospiti partono in contropiede, ma il tiro di Laurienté finisce tra le braccia di Martinez. 4 minuti fa 21 Settembre 2025 21:57 9:57 pm 49?- Tentativo dell’Inter! I nerazzurri ci provano con un’azione ben costruita, ma Dumfries in orizzontale non è riuscito ad essere decisivo grazie ad una scivolata di Doig. 8 minuti fa 21 Settembre 2025 21:52 9:52 pm 46?- Inizia il secondo tempo!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Diretta LIVE Inter-Sassuolo 1-0: inizia il secondo tempo

