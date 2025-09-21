Diretta LIVE Inter-Sassuolo 1-0 | finisce il primo tempo

La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 2 minuti fa 21 Settembre 2025 21:34 9:34 pm 45’+2?- Finisce il primo tempo. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo di gioco. A deciderla per ora il gol di Dimarco su assist di Sucic. 5 minuti fa 21 Settembre 2025 21:32 9:32 pm 44?- Pio Esposito ci prova di nuovo; anche questa volta però il tiro non è centrato. 7 minuti fa 21 Settembre 2025 21:30 9:30 pm 43?- Gioco fermo per soccorrere Berardi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Diretta LIVE Inter-Sassuolo 1-0: finisce il primo tempo

