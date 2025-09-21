Diretta LIVE Inter-Sassuolo 1-0 | Dimarco sblocca il match

La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 4 minuti fa 21 Settembre 2025 21:06 9:06 pm Berardi fa tremare l’Inter. 18?- Berardi tenta la conclusione in diagonale, ma la palla finisce di poco fuori. 4 minuti fa 21 Settembre 2025 21:05 9:05 pm 17?- Il Sassuolo cerca la reazione dopo il gol nerazzurro. 8 minuti fa 21 Settembre 2025 21:01 9:01 pm 13?- Dimarco sblocca il match!. Sucic pesca Dimarco che in corsa calcia la palla e la fa finire alle spalle del portiere avversario. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Diretta LIVE Inter-Sassuolo 1-0: Dimarco sblocca il match

