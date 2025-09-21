Diretta GP di Baku | Verstappen conduce su Sainz e Lawson Antonelli è quarto Leclerc settimo su Norris e Hamilton
Come previsto, avere alle spalle monoposto meno competitive come la Williams e la Racing Bulls sta aiutando Verstappen nella sua marcia. Ora al giro 13 ha 3"4 su Sainz Leclerc è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku
F1 2025, oggi il GP Baku: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV
F1 a Baku, il via alle libere: orari e diretta tv
Archiviato il round di Monza, il Circus sbarca sul tracciato di Baku. Nel 2024 la Ferrari di Leclerc partì dalla pole. Tutto l'evento in diretta su Sky e NOW. In differita qualifiche e GP su TV8 https://gpone.com/it/2025/09/20/auto-news/formula-1-gran-premio-dellaze
Si scaldano i motori a #Baku per la lotta per la pole position Segui in diretta le qualifiche #BakuGP #F1 #AzerbaijanGP
F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live; Max Verstappen conquista la sua prima pole a Baku, davanti a uno straordinario Sainz; F1, qualifiche Gp Baku. Incubo Ferrari: Hamilton fuori, partirà 12°! Leclerc a muro nel Q3, pole di Verstappen.
Diretta GP di Baku: Piastri subito contro le barriere, Verstappen comanda davanti a Sainz Lawson e Antonelli. Safety-car - La gara riparte con Verstappen che non si fa sorprendere da Sainz, poi Lawson e Antonelli ... Riporta msn.com
F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in pole, Ferrari a caccia di rimonta - La diretta della gara del GP d’Azerbaijan di F1 in calendario oggi a Baku: gli aggiornamenti live. Lo riporta fanpage.it