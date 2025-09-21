DIRETTA Fiorentina-Como 1-0 Pioli costretto già al primo cambio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA30' Pongracic ferma Morata lanciato in profondità. Punizione per il Como e cartellino giallo per l'ex Lecce.29' Valle cerca in profondità Vojvoda che viene contenuto bene da Gosens.28' Mandragora pesca sul secondo palo Piccoli, che di testa non inquadra la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: diretta - fiorentina
Dove vedere Grosseto-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?
Grosseto-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole
DIRETTA Amichevole, Leicester-Fiorentina: segui la cronaca LIVE
#Fiorentina-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
In diretta tv un botta e risposta che non ti aspetti. Antonio Conte non è riuscito a restar zitto dopo quanto dichiarato da Paolo Condò nel salotto di Sky commentando Fiorentina-Napoli. Una frase lo ha completamente spiazzato - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Como diretta: segui la partita di Serie A LIVE; DIRETTA / Fiorentina-Como 1-0, Pioli costretto già al primo cambio; Fiorentina-Como: 1-0, Mandragora! Lamptey ko / Diretta.
Fiorentina-Como: 1-0, Mandragora! / Diretta - Firenze, 21 settembre 2025 – La Fiorentina di Pioli sfida il Como di Fabregas in una gara che si preannuncia ricca di spunti. Riporta lanazione.it
DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como: segui la cronaca LIVE - La Fiorentina di Pioli affronta il Como di Fabregas nella quarta giornata di Serie A. Scrive calciomercato.it