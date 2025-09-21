DIRETTA Fiorentina-Como 1-0 Mandragora porta avanti i viola

Firenzetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15' OCCASIONE FIORENTINA! Mandragora lancia in profondità Piccoli, che cerca a centro area Kean, l'attaccante ex Juve viene però anticipato da Carlos.14' Fiorentina ben messa in campo, la squadra di Pioli non sta lasciando spazi al Como.12' Rischia qualcosa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diretta - fiorentina

Dove vedere Grosseto-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Grosseto-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

DIRETTA Amichevole, Leicester-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Fiorentina-Como diretta: segui la partita di Serie A LIVE; Fiorentina-Como: dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Live Fiorentina - Como - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 21/09/2025.

diretta fiorentina como 1Fiorentina-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I viola, a caccia della prima vittoria, ospitano la squadra di Fabregas nel quarto del massimo campionato italiano ... Da tuttosport.com

diretta fiorentina como 1DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como: segui la cronaca LIVE - La Fiorentina di Pioli affronta il Como di Fabregas nella quarta giornata di Serie A. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Fiorentina Como 1