Dio è nella forma-cubo | Spreckelsen minimalista danese
«La casa dove vivo e quattro chiese». Questa la risposta che l’architetto danese Johan Otto von Spreckelsen diede a una folla di giornalisti assembrati davanti a lui, che gli chiedevano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: forma - cubo
Firenze, la Procura indaga sul palazzo a forma di cubo in centro storico. Il comitato: “Come ha avuto i permessi?”
Dio è nella forma-cubo: Spreckelsen, minimalista danese
L’Arabia Saudita prepara il colpo urbanistico del secolo: un grattacielo a forma di cubo grande 20 volte l’Empire State Building. Tecnologia immersiva, hotel, case e ristoranti nel cuore di Riyadh. Scopri il Mukaab, il cubo gigante che cambierà lo skyline del futu - facebook.com Vai su Facebook
Dio è nella forma-cubo | Spreckelsen minimalista danese.