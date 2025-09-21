Dimenticare l’estate | Toscana l’allerta gialla che fa entrare l’autunno Temporali e temperature giù
Firenze, 21 settembre 2025 – Ultimi momenti di sole in una domenica 21 settembre calda, perfetta per una giornata in spiaggia o un pranzo in terrazza. Da lunedì 22 settembre dovrebbe arrivare l’autunno, con un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Possibile pioggia forte, colpi di vento ma soprattutto temperature che caleranno sensibilmente con il passare dei giorni. L’estate insomma sembrerà già un ricordo, a meno di un ritorno del caldo in ottobre, durante quella che viene indicata come la tradizionale “ottobrata”. Un’allerta gialla la cui evoluzione verrà costantemente monitorata dalla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
