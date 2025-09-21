Dimarco si lascia alle spalle il ko di Torino contro la Juve | Venivamo da due sconfitte era importante vincere Poi parla della Serie A

Dimarco ha parlato a DAZN dopo il Sassuolo: la vittoria scaccia la crisi per l’Inter nata dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. Una vittoria per scacciare la crisi e rialzare la testa. L’ Inter  batte a fatica il  Sassuolo  per 2-1 e ritrova i tre punti in campionato dopo un periodo difficile, segnato dalle sconfitte contro  Udinese  e, soprattutto,  Juve. Al termine della partita, uno dei protagonisti del match, l’esterno  Federico Dimarco, autore del primo gol, ha parlato ai microfoni di  DAZN, sottolineando l’importanza di questo successo per il morale della squadra. Dimarco Inter: rialzare la testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

