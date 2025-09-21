Diletta Leotta | Io tifosa privilegiata Karius? Ci unisce l’amore Un altro figlio…
La conduttrice di DAZN si è racconta a La Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo nuovo programma e della sua vita privata. 🔗 Leggi su Golssip.it
Berlusconi taglia senza pietà: La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta
Elodie e Diletta Leotta in vacanza senza Andrea Iannone e Loris Karius, le voci di crisi
Diletta Leotta senza trucco: il video virale scatena il web
Alena Seredova: «Buffon ed io stiamo bene, ma ognuno a casa propria. E sono tifosa del Gigi come atleta »; Alena Seredova si confessa su Buffon con Diletta Leotta e svela un soprannome ispirato a... Nedved; I rapporti oggi tra Alena Seredova e Buffon: «Mai una tavolata allargata con Gigi con “finti” regali».
Diletta Leotta: "Io e Karius mai soli a casa, una volta è scappato e..." - Più volte si è parlato di crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius ma in realtà i due sono molto uniti e innamorati. Secondo corrieredellosport.it
Diletta Leotta, nuovo programma di domenica su Dazn - Domenica 21 settembre si accendono i riflettori di Fuoriclasse - Lo riporta corrieredellosport.it