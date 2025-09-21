Difesa Ue l’Italia schierata in prima linea | 3mila uomini e 20 aerei in tutto il fianco Est

Estonia, Ungheria e Bulgaria, sono questi i tre Paesi ai confini dei territori Nato in cui sono presenti soldati e veicoli italiani. Operazioni che proseguono da diversi anni e che testimoniano la prontezza dell'Alleanza Atlantica in caso di un attacco. Sia nel caso dei droni russi in Polonia che dei jet in Estonia, diversi F35 italiani sono decollati a difesa dell'Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

