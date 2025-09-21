Dietrofront Pigini rinuncia all’ampliamento

Si chiude con un nulla di fatto il progetto di ampliamento dello stabilimento Pigini Srl nella zona industriale di Squartabue di Recanati. Dopo anni di interlocuzioni e accordi tra il Comunee e l’azienda recanatese – parte del colosso del lusso Kering-Gucci – è ufficiale la rinuncia da parte della società a procedere con l’intervento, considerato fino a poco fa strategico. Alla base della decisione, comunicata formalmente un anno fa ci sarebbe, secondo l’azienda, "un imprevedibile e radicale mutamento del contesto economico" che ha modificato i piani di sviluppo, rendendo superfluo l’ampliamento della superficie produttiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

