Dietro le quinte di una missione spaziale il docente Paolo Zamboni racconta il cosmo
Il docente Paolo Zamboni a Palazzo Roverella con Ferrara Cambia. Lunedì 22 settembre alle 18, nel Salone d'onore del Circolo negozianti a palazzo Roverella di corso Giovecca 47, l'associazione Ferrara Cambia ospiterà il professore ordinario del dipartimento di Medicina traslazionale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dietro le quinte di una missione spaziale. Scienza e avventura: Zamboni racconta lo spazio; Dietro le quinte di una missione spaziale, il docente Paolo Zamboni racconta il cosmo; NASA cerca volontari per seguire Artemis 2 nel viaggio intorno alla Luna.
NASA apre le iscrizioni ai volontari per seguire Artemis 2 e contribuire al monitoraggio della missione - La NASA cerca volontari per seguire Artemis 2 intorno alla Luna e contribuire al monitoraggio dei segnali della capsula Orion prima della missione del 2026. Da drcommodore.it
La «missione spazio» di Chiara Brunetti: «Così vi svelo i segreti dell’Universo» - La 24enne, studentessa della magistrale in Space engineering a Padova, racconta sui social cosa si nasconde dietro le missioni e i lanci che hanno cambiato la storia dell’umanità ... Scrive msn.com