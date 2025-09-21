Dieci persone lo aggrediscono in zona Amendola a Milano | 32enne ferito con numerose coltellate
Un 32enne è stato ferito con diverse coltellate nella notte del 21 settembre in zona Amendola a Milano. L'uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da una decina di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dieci - persone
Incidente multiplo in galleria lungo la A23: tre auto coinvolte e dieci persone soccorse
Dieci persone soccorse dopo l’attacco mortale degli huthi a una nave nel mar Rosso
Grave incidente sul raccordo Avellino-Salerno: dieci persone coinvolte
Dal primissimo evento al Decennale, dieci anni di AIGU sono stati un mosaico di esperienze. Dieci anni non sono solo un traguardo: sono persone, incontri, progetti e sogni condivisi. In questi anni abbiamo costruito una comunità giovane, viva e appassionata - facebook.com Vai su Facebook
Dieci persone sono indagate per il cedimento dell’insegna del grattacielo Generali a Milano, avvenuto a fine giugno - X Vai su X
Dieci persone lo aggrediscono in zona Amendola a Milano: 32enne ferito con numerose coltellate; Quattro aggressioni omofobe a Roma in 10 giorni. L'allarme choc del Gay Center; Gli insulti omofobi, poi il pestaggio: 25enne pestato in pieno centro da un branco di romani.