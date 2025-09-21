Dieci persone lo aggrediscono in zona Amendola a Milano | 32enne ferito con numerose coltellate

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 32enne è stato ferito con diverse coltellate nella notte del 21 settembre in zona Amendola a Milano. L'uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da una decina di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dieci - persone

Incidente multiplo in galleria lungo la A23: tre auto coinvolte e dieci persone soccorse

Dieci persone soccorse dopo l’attacco mortale degli huthi a una nave nel mar Rosso

Grave incidente sul raccordo Avellino-Salerno: dieci persone coinvolte

Dieci persone lo aggrediscono in zona Amendola a Milano: 32enne ferito con numerose coltellate; Quattro aggressioni omofobe a Roma in 10 giorni. L'allarme choc del Gay Center; Gli insulti omofobi, poi il pestaggio: 25enne pestato in pieno centro da un branco di romani.

Cerca Video su questo argomento: Dieci Persone Aggrediscono Zona