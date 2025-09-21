Dicono che non rispetto la ‘bellezza italiana’ dispiaciuta per gli insulti da parte di genitori | levatevi da Facebook vi siete bevuti il cervello | lo sfogo di Fanny Tardioli dopo Miss Italia

Ilfattoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un secondo posto che vale più di una vittoria. Non per la classifica di un concorso di bellezza, ma per la dignità e l’intelligenza con cui ha risposto a un’ondata di odio razzista. Fanny Tardioli, 24 anni, Miss Umbria e seconda classificata a Miss Italia 2025, è diventata la protagonista di un acceso dibattito dopo aver denunciato, con un lungo e articolato post su Facebook, gli insulti ricevuti per il colore della sua pelle. Nata a Spoleto e cresciuta a Campello sul Clitunno, studentessa di Lettere Moderne a Pisa, Fanny, di madre nigeriana, è stata accusata da decine di utenti di non rispettare i “canoni della ‘bellezza italiana’”, inondata da commenti della serie “Tornatene nel tuo Paese” o “ A questi concorsi dovrebbero essere ammesse solo ragazze bianche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dicono che non rispetto la 8216bellezza italiana8217 dispiaciuta per gli insulti da parte di genitori levatevi da facebook vi siete bevuti il cervello lo sfogo di fanny tardioli dopo miss italia

© Ilfattoquotidiano.it - “Dicono che non rispetto la ‘bellezza italiana’, dispiaciuta per gli insulti da parte di genitori: levatevi da Facebook, vi siete bevuti il cervello”: lo sfogo di Fanny Tardioli dopo Miss Italia

In questa notizia si parla di: dicono - rispetto

Cerca Video su questo argomento: Dicono Rispetto 8216bellezza Italiana8217