Un secondo posto che vale più di una vittoria. Non per la classifica di un concorso di bellezza, ma per la dignità e l’intelligenza con cui ha risposto a un’ondata di odio razzista. Fanny Tardioli, 24 anni, Miss Umbria e seconda classificata a Miss Italia 2025, è diventata la protagonista di un acceso dibattito dopo aver denunciato, con un lungo e articolato post su Facebook, gli insulti ricevuti per il colore della sua pelle. Nata a Spoleto e cresciuta a Campello sul Clitunno, studentessa di Lettere Moderne a Pisa, Fanny, di madre nigeriana, è stata accusata da decine di utenti di non rispettare i “canoni della ‘bellezza italiana’”, inondata da commenti della serie “Tornatene nel tuo Paese” o “ A questi concorsi dovrebbero essere ammesse solo ragazze bianche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dicono che non rispetto la ‘bellezza italiana’, dispiaciuta per gli insulti da parte di genitori: levatevi da Facebook, vi siete bevuti il cervello”: lo sfogo di Fanny Tardioli dopo Miss Italia