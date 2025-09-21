Di Gregorio si riscatta ed è decisivo in Verona Juve | è il secondo migliore tra i bianconeri Il voto non stupisce

Di Gregorio si riscatta ed è decisivo in Verona Juve: tutti i dettagli e la pagella del portiere bianconero. Il portiere della Juventus, Di Gregorio, ha messo a tacere le critiche con una prestazione solida e rassicurante nel match contro il Verona. Dopo le “seratacce” contro l’ Inter e il Borussia Dortmund, dove il suo rendimento era stato oggetto di numerose discussioni, il portiere ha dato una risposta di grande spessore, come testimoniato dal 6.5 assegnatogli da La Gazzetta dello Sport. Il suo voto, ampiamente sufficiente, non è solo una pagella, ma una conferma della sua resilienza e della sua capacità di reagire sotto pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

