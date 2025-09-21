Di Gregorio risponde alla grande alle critiche | poi commenta così il pareggio della Juve sui social – FOTO
Di Gregorio risponde alla grande alle critiche: la FOTO pubblicata dal portiere dopo il match Verona Juve. La Juventus ha ottenuto un punto nella sfida contro il Verona, e tra i protagonisti di questa partita c’è stato senza dubbio il portiere Di Gregorio. Dopo essere stato al centro di numerose critiche per la sua prestazione nella sfida precedente, l’estremo difensore ha dato una risposta concreta e decisa, dimostrando il suo valore con una serata di grandi parate. Al termine del match, Di Gregorio ha celebrato la prestazione della squadra con un post sui suoi canali social, condividendo la foto di una sua parata e un messaggio semplice ma potente: “#FinoAllaFine????”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
