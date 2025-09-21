Perugia, 21 settembre 2025 – Una detenuta italiana è morta suicida nella mattinata di domenica nella sezione femminile del carcere di Perugia. Lo si è appreso dal garante in Umbria per le persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale, l'avvocato Giuseppe Caforio. Il quale ha espresso «profondo dolore e anche un senso di sconforto e sconfitta». Per Caforio il suicidio “è un fatto gravissimo in un momento in cui gli sforzi per cercare di migliorare le condizioni nelle carceri umbre si stanno moltiplicando”. "Anche se i risultati tardano ad arrivare” ha rilevato. L'avvocato Caforio ha ricordato che "si è ancora in attesa della effettiva presa di avvio del provveditorato Umbria-Marche che dovrebbe in qualche modo essere più vicino alle esigenze delle carceri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenuta 35enne si uccide a Perugia, il Garante: “Gravissimo, servono provvedimenti straordinari”