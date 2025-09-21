Grande partecipazione e interesse per la due giorni che si è da poco conclusa al Barton Park di Perugia di “Umbria destinazione sport” gli Stati generali del settore, iniziativa nata con l’obiettivo di fare squadra, attraverso un percorso partecipativo, e coprogettare il futuro del settore fino ad arrivare alla nuova legge regionale dello sport. Con la consapevolezza che è necessario tornare a investire nel mondo dello sport affinché diventi un driver di crescita della società umbra, l’ Assessorato regionale allo Sport e al Turismo ha infatti organizzato, per la prima volta in Italia, in collaborazione con Enit, Sport e Salute, Fondazione SportCity, Camera di Commercio dell’Umbria, CONI, CIP e Sviluppumbria, un think tank composto da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati provenienti da tutto il Paese, che hanno messo le basi per la riscrittura della legge regionale sullo sport ormai datata 2009. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Destinazione sport". Lanciato il primo modello di percorso condiviso