Neanche il tempo di cappuccino e brioches che è già tempo di impugnare la sciarpa, indossare la maglietta del proprio idolo ed avviarsi verso l’ Olimpico, oggi teatro dell’ennesimo derby della capitale. Uno degli eventi più caldi della capitale, spostato appositamente alle 12:30, dopo i disordini dello scorso aprile, per facilitare le forze dell’ordine nei controlli in città e all’esterno dello stadio. Un piano sicurezza mai visto prima quello messo appunto per la giornata di oggi, partito ieri con l’allestimento dell’area del Foro Italico tra chiusura di strade, percorsi di avvicinamento all’impianto separati (Ponte Milvio per i laziali, Ponte Musica e Ponte Duca d’Aosta per i romanisti) e diverse aree di parcheggio (Villaggio Olimpico per i biancocelesti, Piazzale Clodio per i giallorossi). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby vicino, piano sicurezza mai visto: 1500 agenti e controlli aerei con i droni