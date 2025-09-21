Derby vicino piano sicurezza mai visto | 1500 agenti e controlli aerei con i droni
Neanche il tempo di cappuccino e brioches che è già tempo di impugnare la sciarpa, indossare la maglietta del proprio idolo ed avviarsi verso l’ Olimpico, oggi teatro dell’ennesimo derby della capitale. Uno degli eventi più caldi della capitale, spostato appositamente alle 12:30, dopo i disordini dello scorso aprile, per facilitare le forze dell’ordine nei controlli in città e all’esterno dello stadio. Un piano sicurezza mai visto prima quello messo appunto per la giornata di oggi, partito ieri con l’allestimento dell’area del Foro Italico tra chiusura di strade, percorsi di avvicinamento all’impianto separati (Ponte Milvio per i laziali, Ponte Musica e Ponte Duca d’Aosta per i romanisti) e diverse aree di parcheggio (Villaggio Olimpico per i biancocelesti, Piazzale Clodio per i giallorossi). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: derby - vicino
PSG pronto a cambiare: Chevalier vicino, per Donnarumma è Derby di Manchester
Atmosfera da derby a Trigoria, con Massara e Ranieri a seguire da vicino la squadra ? Intanto i tifosi confermano la loro passione: biglietti per Nizza andati a ruba ? Le news della giornata: - facebook.com Vai su Facebook
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni; Derby, la domenica della tifosa Anna Falchi: “Disagi? Felice di vivere vicino allo stadio”; Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati e droni.
Derby, la domenica della tifosa Anna Falchi: “Disagi? Felice di vivere vicino allo stadio” - L’attrice, laziale doc, abita nel quartiere Prati: “Se è necessario per l’incolumità delle persone, trovo giusta e giustificata tanta attenzione ... Secondo roma.repubblica.it
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni - Attenzione anche al centro della città, comandi da remoto seguiranno gli spostamenti dei tifosi ... Segnala msn.com