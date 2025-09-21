Derby Salernitana di rimonta | vittoria 2-1 a Giugliano e balzo a +5 in classifica

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Un derby è sempre un derby, qualsiasi sia la categoria e la posizione di classifica. Questo, fra Giugliano e Salernitana è il primo confronto in assoluto. Le due squadre, non si sono mai incontrate in gare ufficiali. Il Giugliano aveva incontrato un’altra squadra salernitana denominata Salerno FGC a metà degli anni ’30. Nello stesso periodo, in gara amichevole, il Giugliano aveva incontrato la squadra B della Salernitana. I granata, oggi pomeriggio in maglia a strisce verticali biancocelesti, devono approfittare dello stop casalingo del Catania contro il Sorrento, per allungare il gap in classifica proprio contro gli etnei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

derby salernitana di rimonta vittoria 2 1 a giugliano e balzo a 5 in classifica

© Anteprima24.it - Derby, Salernitana di rimonta: vittoria 2-1 a Giugliano e balzo a +5 in classifica

In questa notizia si parla di: derby - salernitana

La Lega Pro ha deciso: Salernitana inserita nel girone C, quello dei derby

Benevento, avvio in salita: doppio derby con la Salernitana nella fase clou del campionato

Coppa Italia Serie C 2025/2026: le probabili formazioni del derby campano Salernitana-Sorrento

La Salernitana vince ed emoziona, la voce dei tifosi: Stiamo tornando; Serie C, Salernitana-Sorrento di rimonta: da 0-1 a 2-1 nella gioia dell’Arechi; Salernitana-Sorrento 2-1, Capomaggio e Donnarumma regalano la vittoria ai granata nel derby.

derby salernitana rimonta vittoriaVideo Salernitana Sorrento (2-1)/ Gol e highlights: vittoria in rimonta, derby ai granata! - Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida da poco conclusa. Scrive ilsussidiario.net

Salernitana-Sorrento 2-1: i granata vincono in rimonta e rimangono a punteggio pieno - Sorrento di Domenica 14 settembre 2025: Sabbatani illude, poi Inglese e Capomaggio, Donnarumma paga il rigore decisivo ... Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Derby Salernitana Rimonta Vittoria