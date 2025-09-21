Derby Salernitana di rimonta | vittoria 2-1 a Giugliano e balzo a +5 in classifica

Tempo di lettura: 4 minuti Un derby è sempre un derby, qualsiasi sia la categoria e la posizione di classifica. Questo, fra Giugliano e Salernitana è il primo confronto in assoluto. Le due squadre, non si sono mai incontrate in gare ufficiali. Il Giugliano aveva incontrato un’altra squadra salernitana denominata Salerno FGC a metà degli anni ’30. Nello stesso periodo, in gara amichevole, il Giugliano aveva incontrato la squadra B della Salernitana. I granata, oggi pomeriggio in maglia a strisce verticali biancocelesti, devono approfittare dello stop casalingo del Catania contro il Sorrento, per allungare il gap in classifica proprio contro gli etnei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

