Derby Masi-Centese sono punti pesanti Gallo a Crespellano per il primo sorriso
Nel girone C di Promozione, tutte in campo alle 15.30 le cinque ferraresi. Spicca l’impegno esterno del Casumaro sul campo del Bentivoglio, un test importante per misurare le ambizioni delle ‘lumache’, partite benissimo in questo avvio di campionato con 7 punti conquistati in tre partite. Dopo il successo nel derby contro il Masi Torello Voghiera, il Casumaro cerca continuità nella tana di una delle favorite per la vittoria del campionato, che si è subito rimessa in marcia dopo il passo falso al debutto. Inutile dire che un colpaccio esterno manderebbe un chiaro segnale alle avversarie. Fari puntati anche sul derby tra Masi e Centese, coi guerciniani alla ricerca del bis dopo aver conquistato il primo successo stagionale (4-0) contro il malcapitato Granamica: al "Villani" andrà in scena una sfida interessante, tra due formazioni partite con obiettivi differenti, e reduci da momenti opposti almeno sul piano dei risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: derby - masi
Casumaro, derby e primato. Il Masi deve arrendersi
Finisce 0-0 il #DerbydelTicino fra Aurora Pro Patria 1919 - Official #novarafootballclub. Un derby caratterizzato da due espulsioni (#Masi e #Giudici) sul fronte tigrotto e due legni (#DaGraca e #Citi) sul versante piemontese. Con un pensiero azzurro a #Raffael - facebook.com Vai su Facebook
Derby Ascoli-Samb, il Questore riceve i presidenti Vittorio Massi e Bernardino Passeri - X Vai su X
Promozione: riposa il Gallo, X Martiri a Porotto col Valsanterno. Derby Casumaro-Masi Torello. Centese in casa col Granamica; Duello Portuense-Comacchiese per la punta. Cazzadore conteso, Baravelli va alla Centese; In Promozione ride solo il Casumaro. Centese e Gallo non decollano.
Derby Masi-Centese, sono punti pesanti. Gallo a Crespellano per il primo sorriso - Promozione: il Casumaro difende il primato a Bentivoglio, la X Martiri sarà impegnata a Castelbolognese. Scrive msn.com
Promozione: riposa il Gallo, X Martiri a Porotto col Valsanterno. Derby Casumaro-Masi Torello. Centese in casa col Granamica - Primo derby stagionale in Promozione, con Casumaro e Masi Torello Voghiera che si troveranno di fronte al "Merighi" in ... Secondo msn.com