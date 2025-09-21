Nel girone C di Promozione, tutte in campo alle 15.30 le cinque ferraresi. Spicca l’impegno esterno del Casumaro sul campo del Bentivoglio, un test importante per misurare le ambizioni delle ‘lumache’, partite benissimo in questo avvio di campionato con 7 punti conquistati in tre partite. Dopo il successo nel derby contro il Masi Torello Voghiera, il Casumaro cerca continuità nella tana di una delle favorite per la vittoria del campionato, che si è subito rimessa in marcia dopo il passo falso al debutto. Inutile dire che un colpaccio esterno manderebbe un chiaro segnale alle avversarie. Fari puntati anche sul derby tra Masi e Centese, coi guerciniani alla ricerca del bis dopo aver conquistato il primo successo stagionale (4-0) contro il malcapitato Granamica: al "Villani" andrà in scena una sfida interessante, tra due formazioni partite con obiettivi differenti, e reduci da momenti opposti almeno sul piano dei risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Derby Masi-Centese, sono punti pesanti. Gallo a Crespellano per il primo sorriso