Rissa finale nella stracittadina dopo un brutto intervento del marocchino Minuti finali di derby, la tensione sale alle stelle e la Lazio che è in svantaggio deve provare a segnare contro Svilar ma pure contro il cronometro. Il tempo è agli sgoccioli, il nervosismo non può che aumentare a dismisura. Soprattutto considerando che i biancocelesti a fatica riescono a fare quello che vorrebbero. Lazio-Roma (LaPresse) – calciomercato.it Koné in particolare al centro campo domina totalmente, togliergli il pallone è praticamente impossibile. E un po’ di frustrazione è inevitabile per la squadra di Sarri, anche se i nervi vanno controllati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Derby Lazio-Roma, tensione alle stelle: Sozza estrae il rosso