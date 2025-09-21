Derby Lazio-Roma tensione alle stelle | Sozza estrae il rosso

Calciomercato.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rissa finale nella stracittadina dopo un brutto intervento del marocchino Minuti finali di derby, la tensione sale alle stelle e la Lazio che è in svantaggio deve provare a segnare contro Svilar ma pure contro il cronometro. Il tempo è agli sgoccioli, il nervosismo non può che aumentare a dismisura. Soprattutto considerando che i biancocelesti a fatica riescono a fare quello che vorrebbero. Lazio-Roma (LaPresse) – calciomercato.it Koné in particolare al centro campo domina totalmente, togliergli il pallone è praticamente impossibile. E un po’ di frustrazione è inevitabile per la squadra di Sarri, anche se i nervi vanno controllati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

derby lazio roma tensione alle stelle sozza estrae il rosso

© Calciomercato.it - Derby Lazio-Roma, tensione alle stelle: Sozza estrae il rosso

In questa notizia si parla di: derby - lazio

Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni

Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti

Rugby: derby con Firenze, sfida alla Lazio. Cavalieri Union. Ecco il girone di A2

Lazio-Roma, dopo la guerriglia di aprile è allerta derby. Fari su Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini; Derby Lazio-Roma, momenti di tensione tra i tifosi giallorossi. Spintonata troupe Rai; Derby Lazio-Roma, momenti di tensione tra i tifosi giallorossi.

derby lazio roma tensioneLazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema - All’Olimpico per il lunch match della quarta giornata di Serie A derby che conta tanto per biancocelesti e giallorossi. Da libero.it

derby lazio roma tensioneLazio-Roma live, 0-1 risultato in diretta della partita di Serie A: la sblocca Pellegrini - Un derby a tensione altissima che i due tecnici hanno ribadito dover essere semplicemente uno spettacolo sportivo allontanando gli spettri di disordini tra le due tifoserie che alla vigilia si sono ri ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Lazio Roma Tensione