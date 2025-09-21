Il tecnico biancoceleste costretto a fare a meno di uno dei titolari dopo solamente un quarto d’ora È stato un derby con parecchi dubbi di formazione alla vigilia per i tanti acciaccati in infermeria, da una parte e dall’altra. Per Sarri Rovella e Castellanos in dubbio fino all’ultimo, soprattutto il centrocampista. Anche se alla fine dei due è lui che è sceso in campo da titolare, anche un po’ a sorpresa. Di ballottaggi ce n’erano in casa biancoceleste, come Cancellieri-Pedro sulla destra con lo spagnolo che ha avuto la meglio in extremis. E allo stesso modo a centrocampo Dele-Bashiru e Belahyane se la sono giocata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Derby Lazio-Roma, tegola immediata per Sarri: cambio forzato pesante