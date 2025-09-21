Derby Lazio-Roma | Olimpico sotto massima sorveglianza sequestrate mazze e aste pericolose

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stadio blindato per il grande appuntamento della Capitale. In occasione del derby Lazio-Roma, lo stadio Olimpico è stato completamente presidiato e i cancelli aperti per consentire l’ingresso delle tifoserie di entrambe le squadre. L’area circostante è stata blindata fin dalle prime ore del mattino, mentre le forze dell’ordine sono schierate per prevenire eventuali disordini in quella che si preannuncia una partita ‘caldissima’. Il fischio d’inizio è previsto per le 12,30. Controlli serrati e oggetti sequestrati. Le operazioni di sicurezza sono iniziate già dalle 4 del mattino, anticipando il piano previsto per la giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

derby lazio roma olimpico sotto massima sorveglianza sequestrate mazze e aste pericolose

