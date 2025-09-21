Derby Lazio-Roma Olimpico blindato | sequestrate mazze e aste con viti e lame

(Adnkronos) – Aperti i cancelli dello stadio Olimpico per far accedere le tifoserie di Roma e Lazio in attesa del derby della Capitale. Blindata, con chiusure già a partire dalle 9, l'area intorno all'impianto sportivo, mentre le forze dell'ordine sono già schierate per rispondere a eventuali scontri in una partita che si preannuncia 'caldissima'.

